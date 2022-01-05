Yeşilçam'ın yeni Türkan Şoray'ı olacak tüm kariyeri heder oldu! Bahtsız kraliçe Mine Mutlu'nun hazin sonu cinsel içerikli...
Yeşilçam'ın belki de en hüzünlü hayat öykülerinden biri Mine Mutlu'nunki... Yeşilçam'ın yeni Türkan Şoray'ı olarak gösterilen Mine Mutlu'ya yapılanlar yüzünden hem kariyerine hem de hayatına yazık oldu. Henüz 19 yaşındayken adım attığı ve bir anda ün kazandığı beyazperdede birbirinden değerli yönetmen ve oyuncularla çalıştığı halde sadece iki yıl rol aldığı cinsel içerikli filmlerle tanındı.
Yeşilçam'ın mutsuz kraliçesi olarak hafızalara kazındı güzeller güzeli oyuncu. Oysa dönemin en başarılı aktörleriyle sayısız filme rol almıştı. Kimden mi bahsediyoruz? Sinemanın ceylan gözlü güzeli Mine Mutlu'dan. Sinemanın yıldızı olarak gösterilirken oynadığı cinsel içerikli filmlerden dolayı ömür boyu cezalandırılan oyuncu Mine Mutlu, genç yaşta yakalandığı kansere yenik düştü.
Gerçek adı Emine Özatmaca olan Yeşilçam'ın ceylan gözlü güzeli Mine Mutlu, hüzünlü hayat hikayesiyle ön plana çıkıyor.
Yeşilçam'ın bakışlarıyla büyüleyen yıldızı Mine Mutlu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mutlu, 1966'da girdiği bir yarışmada "Türkiye Güzeli" seçildi.
Bu başarı ona Beyazperde'nin kapısını araladı. 19 yaşındayken sinemaya adım atan Mutlu, Türkan Şoray'a olan benzerliğiyle de yapımcıların dikkatini çekiyordu.