Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ı görenler inanamadı! "Resmen babasının gençliği!"

Yeşilçam'ın efsanevi aktörü Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasına olan şaşırtıcı benzerliğiyle bir kez daha gündeme geldi. Yakışıklılığı ve karizmasıyla dikkat çeken Murat Arkın'ı görenler, "Resmen babasının gençliği!" yorumlarını yapmaktan kendini alamadı.
Yeşilçam'ın efsanevi aktörü Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasına olan şaşırtıcı benzerliğiyle bir kez daha gündeme geldi. Yakışıklılığı ve karizmasıyla dikkat çeken Murat Arkın'ı görenler, "Resmen babasının gençliği!" yorumlarını yapmaktan kendini alamadı.
Yeşilçam'ın yakışıklı jönüydü Cüneyt Arkın!
Malkoçoğlu, Köroğlu, Battal Gazi Destanı, Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı gibi unutulmaz yapımlardaki oyunculuğuyla 7'den 70'e gönüllerde taht kurdu usta oyuncu.