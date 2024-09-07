Bahar dizisinin setinden ilk paylaşım Demet Evgar'dan geldi! "Bahar ne zaman başlayacak" yorumları havada uçuştu

Demet Evgar'ın Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy ile başrolünde yer aldığı "Bahar" dizisinin setinden ilk paylaşım, ünlü oyuncudan geldi. Demet Evgar, yeni sezon çekimlerinin başladığı setten çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf sonrası Evgar'ın takipçilerinden "Bahar ne zaman başlayacak?" soruları ise havada uçuştu.
Demet Evgar'ın Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy ile başrolünde yer aldığı "Bahar" dizisinin setinden ilk paylaşım, ünlü oyuncudan geldi. Demet Evgar, yeni sezon çekimlerinin başladığı setten çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf sonrası Evgar'ın takipçilerinden "Bahar ne zaman başlayacak?" soruları ise havada uçuştu.
Hamilelik sonrası ekranlara mola veren ünlü oyuncu Demet Evgar, Bahar dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü.
Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı Bahar dizisinde başrolde yer alan Demet Evgar, yine oyunculuğunu konuşturdu.