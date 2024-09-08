Doktorlar'ın Ela'sıydı! 2 çocuk annesi Yasemin Özilhan'ın taytlı pozu sosyal medyayı salladı: 'Nereden nereye?'

1 Bir dönemin unutulmaz dizisi Doktorlar'da Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, şimdilerde sosyetenin gözde isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

2 Hem lüks yaşam tarzı hem de sık sık gündeme gelen estetik operasyonlarıyla adından söz ettiren Özilhan, hayranlarının ve sosyal medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.