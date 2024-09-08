SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Doktorlar'ın Ela'sıydı! 2 çocuk annesi Yasemin Özilhan'ın taytlı pozu sosyal medyayı salladı: 'Nereden nereye?'

Bir dönemin unutulmaz dizisi Doktorlar'da 'Ela' karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, evliliği sonrası oyunculuğu bırakarak sosyeteye adım attı. Şimdi lüks yaşamı ve şık tarzıyla dikkat çeken Özilhan, son olarak tayt tulumuyla verdiği ayna pozu ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 09:33 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 09:33
Doktorlar’ın Ela’sıydı! 2 çocuk annesi Yasemin Özilhan’ın taytlı pozu sosyal medyayı salladı: ’Nereden nereye?’ 1

Bir dönemin unutulmaz dizisi Doktorlar'da Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, şimdilerde sosyetenin gözde isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Doktorlar’ın Ela’sıydı! 2 çocuk annesi Yasemin Özilhan’ın taytlı pozu sosyal medyayı salladı: ’Nereden nereye?’ 2

Hem lüks yaşam tarzı hem de sık sık gündeme gelen estetik operasyonlarıyla adından söz ettiren Özilhan, hayranlarının ve sosyal medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Doktorlar’ın Ela’sıydı! 2 çocuk annesi Yasemin Özilhan’ın taytlı pozu sosyal medyayı salladı: ’Nereden nereye?’ 3

Oyunculuktan Sosyeteye: Yasemin Özilhan'ın Dönüşümü

Yasemin Özilhan, televizyon dünyasında ilk kez Koçum Benim ve Aşk Oyunu dizileriyle tanındı. Ancak asıl çıkışını, 2006 yılında başlayan ve uzun süre ekranlarda yer alan Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle yaptı.

SON DAKİKA