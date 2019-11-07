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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Sinema sanatçısı Kayhan Yıldızoğlu'dan kötü haber... 82 yaşında sinema sanatçısı Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayhan Yıldızoğlu'nun son sağlık durumu ne? İşte detaylar.

07.11.2019 09:35 - Son Güncelleme: 07.11.2019 09:43
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Türk sinema tarihinde birçok filmde boy gösteren usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta oyuncu ise bakın hangi sebepten hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Türk sinema tarihinde pek çok filmde boy gösteren Kayhan Yıldızoğlu, yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Duayen oyuncu daha önce yaptığı açıklamada sağlığı ile ilgili yaşadığı zorlukları dile getirmiş ve şunları söylemişti;

"83 yaşındayım, halen çalışmaya devam ediyorum. Oyunculuk aşkı falan bitti ama ihtiyaçlarımı karşılamak için çalışmam gerekiyor. Ayaklarımda sağlık sorunlarım var ama geçecek." ifadelerini kullanmıştı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Türk sinema tarihinde birçok filmde boy gösteren Kayhan Yıldızoğlu, 1966 yılından bu yana birçok film ve dizide yer almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu, Akasya Durağı, Çiçek Taksi, Selena gibi bir dönemin popüler dizilerinde boy gösteren Kayhan Yıldızoğlu, Eşkıya, Kara Murat, Keloğlan gibi filmlerde de rol almıştır.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkıya vb. yardımcı rollerde oynamıştır.

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