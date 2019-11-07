Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Duayen oyuncu daha önce yaptığı açıklamada sağlığı ile ilgili yaşadığı zorlukları dile getirmiş ve şunları söylemişti;

"83 yaşındayım, halen çalışmaya devam ediyorum. Oyunculuk aşkı falan bitti ama ihtiyaçlarımı karşılamak için çalışmam gerekiyor. Ayaklarımda sağlık sorunlarım var ama geçecek." ifadelerini kullanmıştı.