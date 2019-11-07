Tülin Şahin kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Tülin Şahin'in eşi kimdir?

Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile nikah masasına oturan Tülin Şahin geçtiğimiz gün kucağına aldığı kızı Siena Leyla ile ilk fotoğrafını yayınladı. Doğum için İstanbul'u tercih eden Tülin Şahin, önceki gün saat 12.08'de, Siena adını verdikleri kızını dünyaya getirdi. Şahin'in Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafın altına yazdıkları takipçilerini duygulandırdı.