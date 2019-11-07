Tülin Şahin kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Tülin Şahin'in eşi kimdir?
Tülin Şahin, geçtiğimiz Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile Porto'da nikah masasına oturmuştu. 38 yaşındaki manken Tülin Şahin, doğumu İstanbul'da yapacağını belirtmişti. Dediğini yaptı... Şahin, geçtiğimiz gün 12.08'de, Siena Leyla adını verdikleri kızını dünyaya getirdi. Çiçeği burnunda anne Tülin Şahin kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan Tülin Şahin'in kızı Pedro de Noronha'ya benzetildi. Tülin Şahin'in eşinin kim olduğu ise merak konusu oldu.
07.11.2019 09:51
- Son Güncelleme: 07.11.2019 09:51
Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile nikah masasına oturan Tülin Şahin geçtiğimiz gün kucağına aldığı kızı Siena Leyla ile ilk fotoğrafını yayınladı. Doğum için İstanbul'u tercih eden Tülin Şahin, önceki gün saat 12.08'de, Siena adını verdikleri kızını dünyaya getirdi. Şahin'in Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafın altına yazdıkları takipçilerini duygulandırdı.
TÜLİN ŞAHİN'İN EŞİ KİMDİR?
Yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlenerek bebek sahibi olmaya hazırlanan Şahin, güzelliği ile göz dolduruyor. Şahin, hamilelik sürecini Türkiye'de geçirdi vee doğumunu da İstanbul'da gerçekleştirdi. İşte Tülin Şahin'in kızı ve dieğr ünlü isimlerin çocukları...
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