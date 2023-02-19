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Haberler Magazin Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: "Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama devlet-millet el ele yaralarımızı saracağız!"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: "Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama devlet-millet el ele yaralarımızı saracağız!"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'ten birlik beraberlik mesajı var. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkileyerek Türkiye'ye adeta felaketi yaşattı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan binlerce acı haber geldi. Türkiye'yi hüzne boğan asrın felaketi için ünlü isimler tek yürek olarak yardımlarda bulundu. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit Türkiye Tek Yürek kampanyasında yaşanan büyük dayanışma örneği hakkında dikkat çeken açıklanalarda bulundu.

19.02.2023 10:58 - Son Güncelleme: 19.02.2023 10:58
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama devlet-millet el ele yaralarımızı saracağız!

"DEVLET-MİLLET EL ELE YARALARIMIZI SARACAĞIZ!"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit birlik ve beraberlik mesajı verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama devlet-millet el ele yaralarımızı saracağız!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan deprem felaketinde 14. güne girildi. Sahada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama devlet-millet el ele yaralarımızı saracağız!

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından birlik mesajları veriyor.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama devlet-millet el ele yaralarımızı saracağız!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Türkiye Tek Yürek kampanyasında yaşanan büyük dayanışma örneği için şunları söyledi:

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama devlet-millet el ele yaralarımızı saracağız!

"Böylesine yüce gönüllü, asil bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Büyük deprem felaketinde acı, keder ve yardımlaşmada tek yürek olmayı bildik. Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama devletmillet el ele yaralarımızı saracağımıza bütün kalbimle inanıyorum."

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