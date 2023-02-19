Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'le ilgili bomba ifşalar! Instagram'ı saldırıya uğradı Twitter'dan paylaştı: "Herkes gerçekleri görsün"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye ve dünyanın dört bir yanından depremzedelere yardım gelmeye devam ediyor.

DENİZ AKKAYA'NIN HALUK LEVENT SES KAYDI İFŞASI - VİDEO