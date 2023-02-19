Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'le ilgili bomba ifşalar! Instagram'ı saldırıya uğradı Twitter'dan paylaştı: "Herkes gerçekleri görsün"
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'le ilgili bomba ifşalar! Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve birçok ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in o fotoğrafını paylaştı ve her şeyi tek tek yazdı. Ardından Haluk Levent Twitter hesabından Akkaya'ya 5 milyonluk tazminat davası açacağını ve o parayı da depremzedeler için kullanacağını belirtti. Deniz Akkaya ise Instagram'dan zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Ne var ne yoksa ortaya döken Deniz Akkaya'ya Instagram hesabının kapanmasıyla 'Kendisi kapattı' yorumları yapıldı. Ancak Deniz Akkaya Twitter hesabından Instagram hesabının saldırıya uğradığını açıkladı ve elindeki ses kayıtları ile mesajları paylaştı. Hesabını geri alan Deniz Akkaya Haluk Levent ifşalarına devam ediyor.
"HERKES GERÇEKLERİ GÖRSÜN"
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'le ilgili bomba ifşalar! ! Instagram'ı saldırıya uğrayınca Twitter'dan ses kayıtları ve mesajları paylaştı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye ve dünyanın dört bir yanından depremzedelere yardım gelmeye devam ediyor.
DENİZ AKKAYA'NIN HALUK LEVENT SES KAYDI İFŞASI - VİDEO
Konu uluslararası bir boyutta algı operasyonuna dönüştü.
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ ELEŞTİRMİŞTİ! DENİZ AKKAYA DA DAYANAMADI: ''Haluk Levent İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar...''
Depremin ilk anından itibaren "devlet bölgede yok","yardımlar yerine ulaşmıyor","AFAD çalışmıyor" algısı yapıp yardımları devlet harici kurumlara yönlendirenlere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında sert tepki gösterdi.