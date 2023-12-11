Yeşilçam'ın usta ismi Selda Alkor'dan zehir zemberek sözler "Dört Yapraklı Yonca bana hep çok itici geldi"

100'ün üzerinde Yeşilçam filminde rol alan, usta oyuncu Selda Alkor'dan çok konuşulacak sözler... Rol aldığı sayısız Yeşilçam filminin yanı sıra Asmalı Konak, Parmaklıklar Ardında, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Böyle mi Olacaktı?, Çemberimde Gül Oya gibi yayınlandığı döneme damgasını vurmuş dizilerde de rol alan 80 yaşındaki usta oyuncu Selda Alkor, katıldığı bir canlı yayında, tartışma yaratacak sözlere imzasını attı. "Dört Yapraklı Yonca bana hep çok itici geldi" diyen Alkor, bakın sözlerine nasıl devam etti.
Selda Alkor, Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten oluşan Dört Yapraklı Yonca'yla ilgili açıklamalar yaptı. Girik'in arkasında Memduh Ün olmasaydı buralara gelemeyeceğini söyleyen Alkor, Dört Yapraklı Yonca'yı hedef aldı. İşte haberin detayları...
Oyunculuğa nasıl başladığına ve kariyerine dair açıklamalarda bulunan Alkor şu ifadeleri kullandı:
"Ses Dergisi'nde fotoğrafım çıkınca eteklerim tutuştu. Poz vermeyi bilmez, objektiflere bakamazdım. Ses Mecmuası'na giderek fotoğrafımı almak istedim. Çetin Emeç ile görüştük. Ben bu camiada ne gazeteci ne yapımcı ne de film aktristi tanırım. Emeç benim sektörde olmamı istemediğimde de çıkabileceğimi söyledi. Benim yanımda olabilecek, beni taşıyabilecek kuvvette biri yoktu. Nitekim de çok doğru söylemişim"