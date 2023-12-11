"Köpek gibi çalışan kadınım" diyen Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık lüks villası! İşte Seda Sayan'ın görenlere parmak ısırtan evi

1 Seda Sayan "Köpekler gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan" kadınım sözünün hakkını verdi, 4 milyon dolarlık eviyle dosta düşmana gövde gösterisi yaptı. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in lüks villası.

2 Estetik ameliyatları, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan bu kez 4 milyon dolarlık villasıyla konuşuluyor. Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın aşk yuvasını görenler hayran kaldı.