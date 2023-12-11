"Köpek gibi çalışan kadınım" diyen Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık lüks villası! İşte Seda Sayan'ın görenlere parmak ısırtan evi

Magazin dünyasının attığı her adımla olay yaratan kadını Seda Sayan "Köpekler gibi çalışıp kraliçelere gibi yaşayan kadınım" sözünün hakkını verdi, 4 milyon dolarlık lüks villasıyla adından söz ettirdi... 60 yaşındaki Seda Sayan, 2022 yılının başların Çağlar Ökten'le evlendi. Şimdilerde eşiyle beraber yaşadığı aşk yuvasından bol bol paylaşım yapan Sayan'ın evi, görenleri hayran bırakan cinsten.
Seda Sayan "Köpekler gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan" kadınım sözünün hakkını verdi, 4 milyon dolarlık eviyle dosta düşmana gövde gösterisi yaptı. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in lüks villası.
Estetik ameliyatları, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan bu kez 4 milyon dolarlık villasıyla konuşuluyor. Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın aşk yuvasını görenler hayran kaldı.
Daha önce oğluna aldığı lüks daire ile adından söz ettiren Sayan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni evini takipçileriyle paylaşmıştı. Her yeri zevkle döşenmiş olan lüks ev sosyal medyayı salladı.