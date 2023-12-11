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Ortalık fena karışacak! Hadise'nin “Bebeleri pistten alalım” sözlerine Ece Seçkin’den jet yanıt! Gözler Aleyna Tilki’ye çevrildi: Boş yapmış!

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser veren Hadise, sahne performansından kareleri Instagram hesabında "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım" notuyla yayınladı. Birkaç gün önce aynı sahnede yer alan Ece Seçkin ise meslektaşının bu sözlerini yanıtsız bırakmadı ve verdiği bomba cevapla gündem oldu. Tüm bunlar olup biterken gözler geçtiğimiz günlerde sahnelerden alıkonulduğunu söyleyen Aleyna Tilki'ye çevrildi ve Hadise'nin sözlerinin genç meslektaşına yönelik olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 10:10 Güncelleme 11 Aralık 2023, 10:56
Ortalık fena karışacak! Hadise’nin “Bebeleri pistten alalım” sözlerine Ece Seçkin’den jet yanıt! Gözler Aleyna Tilki’ye çevrildi: Boş yapmış! 1

Kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla yıllarca adından söz ettiren Hadise, son hamlesiyle yine magazin manşetlerinde yer almayı başardı.

Ortalık fena karışacak! Hadise’nin “Bebeleri pistten alalım” sözlerine Ece Seçkin’den jet yanıt! Gözler Aleyna Tilki’ye çevrildi: Boş yapmış! 2

Ünlü şarkıcı, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne aldı ve konser paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Ortalık fena karışacak! Hadise’nin “Bebeleri pistten alalım” sözlerine Ece Seçkin’den jet yanıt! Gözler Aleyna Tilki’ye çevrildi: Boş yapmış! 3

Sahne kostümü ve şovuyla dikkat çeken Hadise, performansından kareleri Instagram hesabında "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım" notuyla yayınladı.

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