Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu ünlülerden veda mesajı yağdı: ’Cüneyt Arkın: ’Büyük parçam gitti...’

'BÜYÜK PARÇAM GİTTİ...'

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Son dakika gelen haberlerde Fatma Girik'in sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği söylendi. Fatma Girik daha önce yaptığı açıklamada Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum" demişti.