Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu ünlülerden veda mesajı yağdı: Cüneyt Arkın: 'Büyük parçam gitti...'
Türk sinemasının ünlü oyuncusu Fatma Girik'ten kötü haber geldi. 79 yaşındaki Fatma Girik tedavisi için Bodrum'dan İstanbul'a gelmişti. Altı aydır İstanbul'da tedavi gören ünlü oyuncu bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu, ünlülerden veda mesajı yağdı. Cüneyt Arkın, Perihan Savaş, Orhan Gencebay ve daha birçok isim usta oyuncuya böyle veda etti...
'BÜYÜK PARÇAM GİTTİ...'
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Son dakika gelen haberlerde Fatma Girik'in sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği söylendi. Fatma Girik daha önce yaptığı açıklamada Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum" demişti.
SON FOTOĞRAFINI YEĞENİ PAYLAŞMIŞTI
Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.
"ONU KAYBETTİĞİMİZE İNANAMIYORUM"
Fatma Girik'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını dile getirdi.