Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı kaza yaptı sağlık durumu nasıl? Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı mesajı...
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı kaza yaptı. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın sağlık durumu nasıl? Yoğun kar yağışına Ankara'da yakalanan ünlü oyuncu, dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemeyerek kaza yaptı. Şarkıcı Seda Sayan, Aslı Hünel ve Pınar Altuğ gibi pek çok ünlü isim Tamer Karadağlı'ya mesaj attı. İşte detaylar...
'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, Ankara'da kara teslim oldu. Karın etkisini gösterdiği saatlerde dışarıda olan Tamer Karadağlı aracını kontrol edemeyince, başka bir otomobile çarptı.
"HASARI KARŞILAMAYA HAZIRIM"
"Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafında kırmızı arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım."
PINAR ALTUĞ'DAN MESAJ
Şarkıcı Seda Sayan, Aslı Hünel gibi pek çok ünlü isim de Tamer Karadağlı'ya "Bravo" yorumunda bulundu. Tamer Karadağlı'nın, 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki partneri Pınar Altuğ ise bu paylaşıma "Geçmiş olsun canım, sana yakışanı yapmışsın" yanıtını verdi.