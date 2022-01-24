Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı kaza yaptı sağlık durumu nasıl? Pınar Altuğ’dan Tamer Karadağlı mesajı...

"HASARI KARŞILAMAYA HAZIRIM"

"Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafında kırmızı arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım."