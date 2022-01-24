Fatma Girik o ismi 'çok beğeniyorum' demiş veliahtı ilan etmişti! Kardeşi bir Yeşilçam yıldızı çıkan Fatma Girik'in ölüm nedeni...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşındaki usta oyuncunun ölüm haberi başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Fatma Girik'in çocuk yaşlarda başladığı kariyerinden geriye pek çok güzel anı, sinema salonlarını dolduran ve hala hayranlıkla kendini izleten filmler kaldı. Fatma Girik son verdiği söyleşilerden birinde veliahtını ilan etmişti.
24.01.2022 10:38
- Son Güncelleme: 24.01.2022 10:38
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, yaklaşık altı ay önce tedavi görmek üzere İstanbul'a gelmişti. Usta oyuncu, tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakımdayken hayata veda etti.
Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.
Fatma Girik'in hayatı, filmleri ve açıklamaları yeniden gündeme geldi. Fatma Girik verdiği son röportajlardan birinde veliahtını da açıklamıştı.