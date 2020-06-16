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Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bunu da yaptı! Kosova'nın Lady Gaga'sına bakın!

"Kosova'nın 'Lady Gaga'sı" olarak bilinen Asya Gashi, Kim Kardashian kalçası yaptırdığı iddialarını doğruladı. 36 yaşındaki Gashi, burun estetiğine 10 bin TL vermiş, göğüslerine 20 bin TL'ye silikon taktırmıştı. Toplamda 5 estetik operasyonu geçiren Kosova'nın Lady Gaga'sı, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için estetiğe verdiği ücretle dudak uçuklattı!

16.06.2020 14:45 - Son Güncelleme: 16.06.2020 14:45
Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bunu da yaptı! Kosova'nın Lady Gaga'sına bakın!

"Kosova'nın 'Lady Gaga'sı" olarak bilinen Asya Gashi, Kim Kardashian kalçası yaptırdığı iddialarını doğrularken, geçirdiği 5 estetik operasyona harcadığı para dudak uçuklattı.

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Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bunu da yaptı! Kosova'nın Lady Gaga'sına bakın!

Bebek'te objektiflere takıldı şarkıcı Asya Gashi, bir ay önce 60 bin TL'lik kalça operasyonu geçirmişti.

Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bunu da yaptı! Kosova'nın Lady Gaga'sına bakın!

36 yaşındaki güzel, "Evet, 60 bin TL'ye kalça operasyonu geçirdim. Kendimi bu şekilde seviyorum" dedi.

Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bunu da yaptı! Kosova'nın Lady Gaga'sına bakın!

Asya; burun estetiğine 10 bin TL vermiş, göğüslerine 20 bin TL'ye silikon taktırmıştı.

Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bunu da yaptı! Kosova'nın Lady Gaga'sına bakın!

Ünlü şarkıcı; dudak ve yanağına dolgu yaptırıp, yanağından yağ aldırmak için de 15 bin TL ödemişti.

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