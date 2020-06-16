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Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bunu da yaptı! Kosova'nın Lady Gaga'sına bakın!

"Kosova'nın 'Lady Gaga'sı" olarak bilinen Asya Gashi, Kim Kardashian kalçası yaptırdığı iddialarını doğruladı. 36 yaşındaki Gashi, burun estetiğine 10 bin TL vermiş, göğüslerine 20 bin TL'ye silikon taktırmıştı. Toplamda 5 estetik operasyonu geçiren Kosova'nın Lady Gaga'sı, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için estetiğe verdiği ücretle dudak uçuklattı!

16.06.2020 14:45 - Son Güncelleme: 16.06.2020 14:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





