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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş bekaret ve evlilik itirafıyla dikkat çekmişti! Yeşilçam güzeli 63 oldu!

Şerife Perihan, bilinen adıyla Perihan Savaş, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yılmaz Zafer ve İbrahim Tatlıses evliliği ile bilinen Perihan Savaş, geçtiğimiz günlerde çok özel açıklamalarda bulunmuş ve sözleri ile herkesi şoke etmişti. Yeşilçam'ın güzeli Perihan Savaş 63 yaşına girdi. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından Yılmaz Zafer ile düğün fotoğrafını, 'Özledim adamım...' notuyla paylaşan Perihan Savaş, Instagram'dan bu kez de ailesi ile birlikte yeni yaş gününden çekildiği fotoğrafları yayınladı.

16.06.2020 17:28 - Son Güncelleme: 16.06.2020 17:28
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş bekaret ve evlilik itirafıyla dikkat çekmişti! Yeşilçam güzeli 63 oldu!

Usta oyuncu Perihan Savaş, 63'üncü yaş gününü dostlarıyla birlikte kutladı. Savaş, arkadaşları ve ailesiyle toplu bir fotoğrafını şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş bekaret ve evlilik itirafıyla dikkat çekmişti! Yeşilçam güzeli 63 oldu!

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Hep yanımda olan aileme, dostlarıma ve mesajlarıyla bu özel günümü kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum."

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş bekaret ve evlilik itirafıyla dikkat çekmişti! Yeşilçam güzeli 63 oldu!

Usta sanatçı geçtiğimiz hafta Instagram sayfasından, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile düğün günü çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş bekaret ve evlilik itirafıyla dikkat çekmişti! Yeşilçam güzeli 63 oldu!

Pozu takipçilerinin beğenisine sunan Savaş "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık… Çooook özledim adamım" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş bekaret ve evlilik itirafıyla dikkat çekmişti! Yeşilçam güzeli 63 oldu!

Usta oyuncu Perihan Savaş, çarpıcı hayat hikâyesini Hürriyet'e anlattı.

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