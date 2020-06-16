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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş bekaret ve evlilik itirafıyla dikkat çekmişti! Yeşilçam güzeli 63 oldu!

Şerife Perihan, bilinen adıyla Perihan Savaş, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yılmaz Zafer ve İbrahim Tatlıses evliliği ile bilinen Perihan Savaş, geçtiğimiz günlerde çok özel açıklamalarda bulunmuş ve sözleri ile herkesi şoke etmişti. Yeşilçam'ın güzeli Perihan Savaş 63 yaşına girdi. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından Yılmaz Zafer ile düğün fotoğrafını, 'Özledim adamım...' notuyla paylaşan Perihan Savaş, Instagram'dan bu kez de ailesi ile birlikte yeni yaş gününden çekildiği fotoğrafları yayınladı.

16.06.2020 17:28 - Son Güncelleme: 16.06.2020 17:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





