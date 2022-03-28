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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova setinde aksiyon dolu anlar! Adana'daki dizi ekibi hırsız yakaladı! Elinde balyoz ile...

Bir Zamanlar Çukurova setinde aksiyon dolu anlar! Adana'daki dizi ekibi hırsız yakaladı! Elinde balyoz ile...

Bir Zamanlar Çukurova setinde aksiyon dolu anlar yaşandı. Adana'daki dizi ekibi hırsız yakaladı! Çekimleri dört yıldır Adana'da yapılan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ilginç anlar yaşandı. Hastanenin klimalarını çalan hırsızı, o sırada çekim yapan set görevlileri yakaladı. Görevliler, kontrol için aşağıya indiğinde bir kişinin elinde balyoz ile kaçtığını gördü.

28.03.2022 09:29 - Son Güncelleme: 28.03.2022 09:29
Bir Zamanlar Çukurova setinde aksiyon dolu anlar! Adana’daki dizi ekibi hırsız yakaladı! Elinde balyoz ile...

BALYOZLU HIRSIZ KISKIVRAK YAKALANDI

Bir Zamanlar Çukurova setinde aksiyon dolu anlar! Adana'daki dizi ekibi hırsız yakaladı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova setinde aksiyon dolu anlar! Adana’daki dizi ekibi hırsız yakaladı! Elinde balyoz ile...

ALT KATTAN TIKIRTI GELDİ
Çekimleri dört yıldır Adana'da yapılan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde aksiyon dolu anlar yaşandı. Dizi ekibi, hastane sahnesi için eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi.

Bir Zamanlar Çukurova setinde aksiyon dolu anlar! Adana’daki dizi ekibi hırsız yakaladı! Elinde balyoz ile...

Çekimler başladığı sırada alt kattan bir ses geldiği fark edildi. Görevliler, kontrol için aşağıya indiğinde bir kişinin elinde balyoz ile kaçtığını gördü.

Bir Zamanlar Çukurova setinde aksiyon dolu anlar! Adana’daki dizi ekibi hırsız yakaladı! Elinde balyoz ile...

POLİSE TESLİM EDİLDİ
Set ekibi, şüpheliyi kovalamaya başladı. Hastane bahçesinde yakalanan kişi, çağrılan polise teslim edildi. Adının A.K. olduğu belirlenen zanlının, hastanenin klima ünitelerini balyozla kırıp çaldığı belirlendi.

Bir Zamanlar Çukurova setinde aksiyon dolu anlar! Adana’daki dizi ekibi hırsız yakaladı! Elinde balyoz ile...

İLK DEĞİL!
Daha önceden de sabıkalı olduğu belirlenen kişi karakola götürülürken çekimler kaldığı yerden devam etti.

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