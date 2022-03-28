Bir Zamanlar Çukurova setinde aksiyon dolu anlar! Adana'daki dizi ekibi hırsız yakaladı! Elinde balyoz ile...
Bir Zamanlar Çukurova setinde aksiyon dolu anlar yaşandı. Adana'daki dizi ekibi hırsız yakaladı! Çekimleri dört yıldır Adana'da yapılan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ilginç anlar yaşandı. Hastanenin klimalarını çalan hırsızı, o sırada çekim yapan set görevlileri yakaladı. Görevliler, kontrol için aşağıya indiğinde bir kişinin elinde balyoz ile kaçtığını gördü.
28.03.2022 09:29 - Son Güncelleme: 28.03.2022 09:29
BALYOZLU HIRSIZ KISKIVRAK YAKALANDI
Bir Zamanlar Çukurova setinde aksiyon dolu anlar! Adana'daki dizi ekibi hırsız yakaladı!
ALT KATTAN TIKIRTI GELDİ
Çekimleri dört yıldır Adana'da yapılan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde aksiyon dolu anlar yaşandı. Dizi ekibi, hastane sahnesi için eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi.