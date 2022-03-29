Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikinili pozlar peş peşe! Yeşil bikinili pozları ortalığı yaktı geçti
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası ünlü şarkıı Berkay'la iş birliği yaparak 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 All-Star'ın birleşme partisi etkinlikleri için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.
29.03.2022 12:27 - Son Güncelleme: 29.03.2022 12:29
Kalaycıoğlu, yarışmacı yarışmayı 4. olarak bitirse de geniş hayran kitlesine sahip oldu. Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu her hareketi ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
2021 Survivor'ının birleşme partisinde seslendirdiği şarkıyla dikkatleri çeken Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında şarkıcı Berkay'la ilk şarkısı için kolları sıvamıştı.
Hakkında en çok konuşulan konulardan biri de geçirdiği burun estetiği olmuştu Aleyna Kalaycıoğlu'nun.