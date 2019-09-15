Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Hababam'ın Bozum Cahit'ine bakın! Tam 45 yıl sonra yeniden yan yanalar!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Hababam sınıfında rol alan oyuncular, filmde "Domdom Ali" olarak bilinen ağabeyi Feridun Şavlı ile rol alan Faruk Şavlı'nın cenazesi nedeniyle Burdur'da yeniden bir araya geldi. Türk sinemasının tartışmasız en komik serisi olan Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir'i ve "Kalem Şakir" rolüyle tanınan Bülent İğdiroğlu'nun son halini görenler çok şaşırdı. İşte Yeşilçam'ın efsane isimlerinin yıllar içerisindeki değişimleri...
Hababam Sınıfı'nın efsane isimleri cenazede bir araya geldi. Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı'nda rol alan ve gerçek isimlerinden çok filmdeki lakaplarıyla tanınan oyuncular, bir yandan hayata veda eden arkadaşlarına üzülürken, bir yandan da halkın kendilerine gösterdiği sevginin mutluluğunu yaşıyor. Filmde Bozum Cahit, Kalem Şakir rolleriyle tanınan efsane isimlerin son halini görenler şaşırdı.