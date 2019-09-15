Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Hababam'ın Bozum Cahit'ine bakın! Tam 45 yıl sonra yeniden yan yanalar!

Hababam Sınıfı'nın efsane isimleri cenazede bir araya geldi. Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı'nda rol alan ve gerçek isimlerinden çok filmdeki lakaplarıyla tanınan oyuncular, bir yandan hayata veda eden arkadaşlarına üzülürken, bir yandan da halkın kendilerine gösterdiği sevginin mutluluğunu yaşıyor. Filmde Bozum Cahit, Kalem Şakir rolleriyle tanınan efsane isimlerin son halini görenler şaşırdı.