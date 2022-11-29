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Haberler Magazin Yeşilçam'ın tonton amcası Hulusi Kentmen bakın aslen nereli çıktı! Gür bıyıkları sevecen tavırlarıyla gönüllere taht kurmuştu

Yeşilçam'ın tonton amcası Hulusi Kentmen bakın aslen nereli çıktı! Gür bıyıkları sevecen tavırlarıyla gönüllere taht kurmuştu

Yeşilçam'da pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla seyircinin gönlünü kazanan Hulusi Kentmen, hiç unutulmuyor. 20 Ocak 1912'de doğan ve daha sonra ailesiyle Türkiye'ye göç eden Hulusi Kentmen, çocukluğunu İzmit Körfez'de geçirdi. Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim alan ve Deniz Kuvvetleri'nde denizaltıcı astsubay olarak görev yapan Kentmen, bir müddet kara hizmetinde de bulundu ve askerlik görevini sürdürürken ilk kez vodvil türündeki "Hisse-i Şayia" oyunuyla sahneye çıktı. Sonrası bildiğiniz gibi. Peki Hulusi Kentmen aslen nereli? Herkes onu 'baba' diye sever. Ben de çok severim, 53 senemi vermişim, sevilmez mi?" diye bahsetti.

29.11.2022 16:47 - Son Güncelleme: 29.11.2022 16:47
Yeşilçam’ın tonton amcası Hulusi Kentmen bakın aslen nereli çıktı! Gür bıyıkları sevecen tavırlarıyla gönüllere taht kurmuştu

20 Ocak 1912'de doğan Hulusi Kentmen, çocukluğunu İzmit Körfez'de geçirirken, Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim aldı ve Deniz Kuvvetleri'nde denizaltıcı Astsubay olarak görev yaptı. Aynı zamanda keman sanatçısı olan ve fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenen oyuncu, 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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Yeşilçam’ın tonton amcası Hulusi Kentmen bakın aslen nereli çıktı! Gür bıyıkları sevecen tavırlarıyla gönüllere taht kurmuştu

Aynı zamanda keman sanatçısı olan ve fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenen oyuncu, 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Yeşilçam’ın tonton amcası Hulusi Kentmen bakın aslen nereli çıktı! Gür bıyıkları sevecen tavırlarıyla gönüllere taht kurmuştu

Peki Hulusi Kentmen aslen nereli? İşte başta Hulusi Kentmen olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Yeşilçam’ın tonton amcası Hulusi Kentmen bakın aslen nereli çıktı! Gür bıyıkları sevecen tavırlarıyla gönüllere taht kurmuştu

Taner Ölmez

Tunceli

Yeşilçam’ın tonton amcası Hulusi Kentmen bakın aslen nereli çıktı! Gür bıyıkları sevecen tavırlarıyla gönüllere taht kurmuştu

Cüneyt Arkın

Eskişehir

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