Yeşilçam’ın tonton amcası Hulusi Kentmen bakın aslen nereli çıktı! Gür bıyıkları sevecen tavırlarıyla gönüllere taht kurmuştu

20 Ocak 1912'de doğan Hulusi Kentmen, çocukluğunu İzmit Körfez'de geçirirken, Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim aldı ve Deniz Kuvvetleri'nde denizaltıcı Astsubay olarak görev yaptı. Aynı zamanda keman sanatçısı olan ve fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenen oyuncu, 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.