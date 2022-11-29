Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...
Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! Büyükçekmece'de şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesi tarafından işletilen kuyumcudan yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerinde altın çalındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcudaki soygun anları...
29.11.2022 16:19 - Son Güncelleme: 29.11.2022 16:36
ANBEAN HIRSIZLIK ANI KAMERADA...
Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar!
Olay, dün sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 4 şahıs, sanatçı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanına girdi.