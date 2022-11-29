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Haberler Magazin Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...

Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...

Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! Büyükçekmece'de şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesi tarafından işletilen kuyumcudan yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerinde altın çalındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcudaki soygun anları...

29.11.2022 16:19 - Son Güncelleme: 29.11.2022 16:36
Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...

ANBEAN HIRSIZLIK ANI KAMERADA...

Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...

Olay, dün sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 4 şahıs, sanatçı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanına girdi.

Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...

Kapalı olan dükkan kapısını levye ile açan şüpheliler, dakikalar içinde tezgahta bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı.

Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...
Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...

Olay yeri inceleme ekipleri, dükkana gelerek çalışma yaparken emniyet güçlerinin hırsızlık ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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