Ece Ronay'ın son hali tartışma yarattı resmen bambaşka biri oldu! Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşalamıştı görenler: "Bu kim tanıyamadım"

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Ronay'ın bir kısım takipçisi, 'eski halin daha güzeldi', 'çocuğun seni tanıyamayacak', 'çok abartı olmuş', 'tamamen değişmişsin', 'eski haline dön hemen', 'Ece bu kim', 'Ece'ye haber verin hesabı çalınmış', 'Bu sen olamazsın', 'Bir saç rengi insanı bu kadar mı değiştirir' derken, bir kısmı da ünlü fenomeni, Hürrem Sultan'a benzeterek, çok güzel olduğunu dile getirdi.