Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u yeni yaşını kutladı! Coşkun Göğen: 17 yıllık eşimle...

Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u yeni yaşını kutladı! Coşkun Göğen: 17 yıllık eşimle...

Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı emektar oyuncusu Coşkun Göğen, 75'inci yaşını sürpriz doğum günü partisiyle kutladı. Antalya'da bir plajda eğlence müdürü olarak görev alan Göğen, yeni yaşında iş arkadaşları ile birlikteydi. Neşeli hareketleriyle dikkati çeken Göğen, koronavirüs önlemlerine uymayı da ihmal etmedi. "Üç ay evden dışarı çıkmadım. Aslında çok iyi oldu. Evimin tadını çıkardım." diyen Göğen'in, 17 yıllık eşimle birbirimizi yeniden tanıma ve zaman geçirme fırsatını yakaladık" sözlerinin ardından Angelika Göğen merak konusu oldu.

16.06.2020 12:39 - Son Güncelleme: 16.06.2020 12:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





