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Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u yeni yaşını kutladı! Coşkun Göğen: 17 yıllık eşimle...
Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u yeni yaşını kutladı! Coşkun Göğen: 17 yıllık eşimle...
Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı emektar oyuncusu Coşkun Göğen, 75'inci yaşını sürpriz doğum günü partisiyle kutladı. Antalya'da bir plajda eğlence müdürü olarak görev alan Göğen, yeni yaşında iş arkadaşları ile birlikteydi. Neşeli hareketleriyle dikkati çeken Göğen, koronavirüs önlemlerine uymayı da ihmal etmedi. "Üç ay evden dışarı çıkmadım. Aslında çok iyi oldu. Evimin tadını çıkardım." diyen Göğen'in, 17 yıllık eşimle birbirimizi yeniden tanıma ve zaman geçirme fırsatını yakaladık" sözlerinin ardından Angelika Göğen merak konusu oldu.
16.06.2020 12:39
- Son Güncelleme: 16.06.2020 12:39
Antalya'daki bir plajda eğlence müdürü olarak görev yapan Yeşilçam'ın ünlü ismi Coşkun Göğen, 75 yaşına sürpriz partiyle girdi. İş arkadaşlarının düzenlediği partide duygulanan Göğen, pastanın mumlarını söndürüp yeni yaşını kutladı.
Mumları üflediği sırada dilek tutmayı unutmadığını belirten Göğen, koronavirüs önlemleri nedeniyle maske takmayı da ihmal etmedi.
'EŞİMLE BİRBİRİMİZİ YENİDEN TANIDIK'
Koronavirüs nedeniyle 3 aydır maskesini yüzünden çıkartmadığını anlatan Coşkun Göğen, önlemler nedeniyle 65 yaş sınırına takıldığını ve yaklaşık üç ay evden dışarı çıkmadığını söyledi.
Göğen, "Çok mutluyum. Her yaş güzel. Allah herkese uzun ömür versin. Hayatım boyunca sağlık konusunda kendime dikkat ettim. Koronavirüs tedbirlerini de harfiyen yerine getirdim. İlk günden bugüne kadar maskemi toplum içinde hiç çıkartmadım."
"Üç ay evden dışarı çıkmadım. Aslında çok iyi oldu. Evimin tadını çıkardım. 17 yıllık eşimle birbirimizi yeniden tanıma ve zaman geçirme fırsatını yakaladık" dedi.