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Ebru Gündeş O Ses Türkiye jüriliği için anlaştı! Haftada alacağı ücret dudak uçuklattı!
Ebru Gündeş O Ses Türkiye jüriliği için anlaştı! Haftada alacağı ücret dudak uçuklattı!
Ebru Gündeş, O Ses Türkiye'ye geri döndü! Seda Sayan'ın O Ses Türkiye'den ayrılmasının ardından yeni jüri üyesinin kim olacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde 700 bin TL'lik kol saati ile gündeme gelen Ebru Gündeş, O Ses Türkiye jüriliğinde kaldığı yerden devam edecek. Seda Sayan'ın koltuğuna oturacak olan Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'den haftalık alacağı ücret ortaya çıktı. İşte Ebru Gündeş ve diğer ünlülerin kazançları...
16.06.2020 12:56
- Son Güncelleme: 16.06.2020 13:20
Ebru Gündeş O Ses Türkiye jüriliğine geri dönüyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, O Ses Türkiye çekimlerinin yoğun olması nedeniyle programdan ayrılmıştı. Programın yeni jürisi belli oldu: Ebru Gündeş...
"JÜRİLERİME AŞIĞIM"
O Ses Türkiye'de değişiklik yapan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor." ifadelerini kullanmıştı.
Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk ise bu sezon da koltuğunu koruyor.
İşte Seda Sayan'ın O Ses Türkiye'den ayrılmasının ardından koltuğuna geri dönen Ebru Gündeş ve ünlüler dudak uçuklatan kazançları...
HAZAR ERGÜÇLÜ
Oyunculuğu ve yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hazar Ergüçlü de gönderi için 50 bin, hikaye için 30 bin TL alıyor.