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Ebru Gündeş O Ses Türkiye jüriliği için anlaştı! Haftada alacağı ücret dudak uçuklattı!

Ebru Gündeş, O Ses Türkiye'ye geri döndü! Seda Sayan'ın O Ses Türkiye'den ayrılmasının ardından yeni jüri üyesinin kim olacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde 700 bin TL'lik kol saati ile gündeme gelen Ebru Gündeş, O Ses Türkiye jüriliğinde kaldığı yerden devam edecek. Seda Sayan'ın koltuğuna oturacak olan Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'den haftalık alacağı ücret ortaya çıktı. İşte Ebru Gündeş ve diğer ünlülerin kazançları...

16.06.2020 12:56 - Son Güncelleme: 16.06.2020 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





