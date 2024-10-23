Hande Erçel’den banyoda iddialı pozlar! Beyaz mini elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan Hande Erçel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Ünlü oyuncu, beyaz mini elbisesi ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Banyoda kamera karşısına geçen Erçel, sosyal medyaya damga vurdu.