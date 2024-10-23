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Hande Erçel’den banyoda iddialı pozlar! Beyaz mini elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan Hande Erçel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Ünlü oyuncu, beyaz mini elbisesi ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Banyoda kamera karşısına geçen Erçel, sosyal medyaya damga vurdu.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 12:45 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 12:45
Hande Erçel’den banyoda iddialı pozlar! Beyaz mini elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu

Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde rol alan Hande Erçel, kariyeri özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Hande Erçel’den banyoda iddialı pozlar! Beyaz mini elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu

Son dönemlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan Hande Erçel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

Hande Erçel’den banyoda iddialı pozlar! Beyaz mini elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan Erçel, beyaz mini elbisesi ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı.

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