Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal’a Filiz Akın'dan dikkat çeken yorum: Teyzesi sayılırım! 4 yıllık eski eş Cihan Ünal kayıtsız kalmadı

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Türkan Şoray, 1983 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Cihan Ünal'la 4 yıl evli kaldı. Ünlü çiftin bu evlilikten Yağmur adını verdikleri bir kızı oldu. Şoray, sosyal medyada kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Nebahat Çehre, Nükhet Duru gibi isimlerin yorum yaptığı paylaşımda Filiz Akın'ın kullandığı ifadeler dikkat çekti. Öte yandan Şoray'ın 4 yıllık eski eşi Cihan Ünal da paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın o paylaşımı...