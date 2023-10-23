Özrü kabahatinden beter! Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman'dan ilk açıklama "Tacizciler terbiyesizler size oradan ne oluyor!"

Demet Özdemir ile başrolünü üstlendiği diziyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, kariyerini bir süredir Çizme'de sürdürüyor. Özellikle kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman'ın geçtiğimiz günlerde, bir hayranının telefonunu alıp fırlattığı göründüler magazin gündeminde kendisine yer bulmuştu. Görüntünün patlamasının ardından Can Yaman'dan ilk açıklama geldi. Yaman'ın açıklaması "Özrü kabahatinden beter" dedirtti.
Can Yaman'ın, bir hayranının telefonunu fırlattığı görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşerken, konuya dair ilk açıklamayı Yaman, Instagram hesabından yaptı. Hem de ne açıklama!
Can Yaman, Demet Özdemir ile başrolünü üstlendiği diziyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İtalya'da yoğun ilgi gören oyuncu, bir süre önce kariyerine burada devam etme kararı aldı.
İtalya'da çok sevilen Yaman, sık sık izdihamlara da yol açıyor.