Özrü kabahatinden beter! Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman'dan ilk açıklama "Tacizciler terbiyesizler size oradan ne oluyor!"

Demet Özdemir ile başrolünü üstlendiği diziyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, kariyerini bir süredir Çizme'de sürdürüyor. Özellikle kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman'ın geçtiğimiz günlerde, bir hayranının telefonunu alıp fırlattığı göründüler magazin gündeminde kendisine yer bulmuştu. Görüntünün patlamasının ardından Can Yaman'dan ilk açıklama geldi. Yaman'ın açıklaması "Özrü kabahatinden beter" dedirtti.