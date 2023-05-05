Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan yürek sızlatan itiraf! 'Filmlerimde hiç suni gözyaşı dökmedim' dedi açıkladı: "Baba sevgisinden mahrum yaşadım"
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan yürek sızlatan itiraf! 'Filmlerimde hiç suni gözyaşı dökmedim' dedi hayatına dair çok özel bilgileri sevenlerine açıkladı. Yağmur Ünal adında bir kızı olan 77 yaşındaki Türkan Şoray, katıldığı bir söyleşide sevenleriyle araya geldi. Yoğun ilgi gösterilen usta oyuncu; gençlik yıllarını, sinemaya adım atma hikayesini ve unutamadığı hatıralarını paylaştı, itiraflarıyla dikkat çekti.
"BABA SEVGİSİNDEN MAHRUM YAŞADIM"
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan yürek sızlatan itiraf! 'Filmlerimde hiç suni gözyaşı dökmedim' dedi hayatına dair çok özel bilgileri açıkladı.
"SEVMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"
77 yaşındaki Türkan Şoray, katıldığı bir söyleşide itiraf üstüne itirafta bulundu. Sinema sektörüne adım atmadan önceki hayatının hüzünlü geçtiğini belirten sanatçı, "Çocukken sadece annem başımı okşuyordu. Biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım, tam sevgiye doyamadım. Yalnız bir aileydik. Sonra hayatımda çok güzel bir şey oldu ve sinemayla tanıştım. Ben sinemayı çok sevdim; sinema sayesinde de insanlar beni çok sevdi. Hayatta sevgi ve sevmek çok güzel bir duygu. Zaten sevgiyle hayatta güzelleşmeyecek hiçbir şey yok. İşinizi sevgiyle yaparsanız başarılı olursunuz. Yakınlarınıza ve dostlarınıza sevgi gösterirseniz o sevgi giderek büyür. Sevgi insana mutluluk katarak dünyayı güzelleştirir" şeklinde konuştu.
"FİLMLERİMDE HİÇ SUNİ GÖZYAŞI DÖKMEDİM"
Sinema kariyerinin büyük bir bölümünün aşk filmleri çevirerek geçtiğini ifade eden Türkan Şoray, şu ifadeleri kullandı:
"Profesyonel oyunculuk dersi almadan sinemaya başladım. Kamera önünde hep iç güdülerim ve duygularımla oynadım. Kalbinizde aşkı hissetmeniz lazım ki oynayabilesiniz. Hiçbir filmimde suni gözyaşı dökmedim. O yüzden kameranın çekime başlamasıyla durması arasında geçen sürede bütün duyguları hissederek ve yaşayarak karakteri canlandırdım."
CİHAN ÜNAL - TÜRKAN ŞORAY AŞKI
Cihan Ünal'ın hayatına ilişkin bilgileri araştıran seyirciler, şaşırtan bir gerçekle karşılaşıyor. Ünal, bir zamanlar Yeşilçam'ın "Sultan"ı ile evli, bir de kızı bulunuyor. Mine filminin setinde dönemin karizmatik oyuncusu Cihan Ünal ile tanışan ve büyük bir aşkla evlenen Türkan Şoray, Yağmur adında bir kız çocuğu dünyaya getirerek bu aşkı taçlandırdı.
"KARIMDAN BAŞKASINI ÖPMEM"
Usta oyuncu Ünal, aldığı bir kararla gündeme gelmişti. Ünal, artık Türkan Şoray dışında yer aldığı filmlerde başka kimseyi öpmeyecek, yalnızca Şoray'ı öpecekti. Cihan Ünal ile yaklaşık 3 yıl kadar evli kalan Türkan Şoray, eşinden ayrıldıktan sonra tekrar Rüçhan'la oturdukları villaya geri döndü.