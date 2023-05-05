Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan yürek sızlatan itiraf! 'Filmlerimde hiç suni gözyaşı dökmedim' dedi açıkladı: "Baba sevgisinden mahrum yaşadım"

"SEVMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

77 yaşındaki Türkan Şoray, katıldığı bir söyleşide itiraf üstüne itirafta bulundu. Sinema sektörüne adım atmadan önceki hayatının hüzünlü geçtiğini belirten sanatçı, "Çocukken sadece annem başımı okşuyordu. Biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım, tam sevgiye doyamadım. Yalnız bir aileydik. Sonra hayatımda çok güzel bir şey oldu ve sinemayla tanıştım. Ben sinemayı çok sevdim; sinema sayesinde de insanlar beni çok sevdi. Hayatta sevgi ve sevmek çok güzel bir duygu. Zaten sevgiyle hayatta güzelleşmeyecek hiçbir şey yok. İşinizi sevgiyle yaparsanız başarılı olursunuz. Yakınlarınıza ve dostlarınıza sevgi gösterirseniz o sevgi giderek büyür. Sevgi insana mutluluk katarak dünyayı güzelleştirir" şeklinde konuştu.