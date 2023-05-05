Selin Ciğerci'nin 15 saniyesi bakın ne kadarmış! Bunalar nasıl paralar! "Kadir Doğulu'nun sarmaş dolaş olduğu kadın ben değilim" demişti

Ala Tokel'in, story başına ne kadar aldığını sorması üzerine Selin Ciğerci "Ürüne göre değişiyor. Butikçilerden az alıyorum, takıcılardan az alıyorum. Markaya göre değişiyor. Kendi işimin patronu olduğum için esnaf olarak da ilerleyebiliyorum. Eskiden çok link atıyordum. Şimdi Burcu ile kavga ediyoruz.