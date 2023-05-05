Selin Ciğerci'nin 15 saniyesi bakın ne kadarmış! Bunalar nasıl paralar! "Kadir Doğulu'nun sarmaş dolaş olduğu kadın ben değilim" demişti
Attığı her adımla olay yaratan ve sosyal medyada epey aktif olan Selin Ciğerci bir yandan da kendi markasını pazarlıyor. Bir dargın bir barışık olduğu Gökhan Çıra'yla en nihayetinde boşandıktan sonra adı pek çok isimler anılan Selin Ciğerci'nin adı geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ihanetine karışmıştı. Herkes Kadir Doğulu'nun yanındakini Ciğerci zannetimişti. Ciğerci bu kez kazancı hakkında yaptığı paylaşımla gündemde.
05.05.2023 13:19 - Son Güncelleme: 05.05.2023 13:19
Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan Selin Ciğerciyaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Herkes Kadir Doğulu'nun yanındaki ismi Selin Ciğerci sanmıştı. Ciğerci bu paylaşımla o kadının kendisi olmadığını duyurmuştu.
Özel hayatı takipçileri tarafından yakından takip edilen Selin Ciğerci, şimdi ise YouTube'da yayınlanan bir programın konuğu oldu.
Ala Tokel'in, story başına ne kadar aldığını sorması üzerine Selin Ciğerci "Ürüne göre değişiyor. Butikçilerden az alıyorum, takıcılardan az alıyorum. Markaya göre değişiyor. Kendi işimin patronu olduğum için esnaf olarak da ilerleyebiliyorum. Eskiden çok link atıyordum. Şimdi Burcu ile kavga ediyoruz.