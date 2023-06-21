Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve yakışıklı jönü Ediz Hun karşılıklı dans etti "Kadının güzelliği şaka mı ya" Yıllar sonra...
Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, güzelliği ile her dönem adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım gibi unutulmaz yapımlarda başrolü üstlenen Şoray, başarılı oyunculuğunun yanı sıra çekici gözleri ve cilveli halleriyle hafızalara kazındı. Diğer bir yanda da Ediz Hun nahif yakışıklılığı, beyefendi tavırları ile kalpleri çaldı. Yeşilçam'ın bu iki usta ismi, yıllar sonra bir etkinlikte karşılıklı dans etti. O anlar kameralara böyle yansıdı.
21.06.2023 15:40 - Son Güncelleme: 21.06.2023 16:54
200'den fazla filmde başrolü üstlenen Sultan lakaplı Türkan Şoray, oyunculuğunun yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi.
İŞTE O ANLAR
Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray ve usta oyuncu Ediz Hun, bir araya geldikleri etkinlikte dans ettiler ve ortaya böyle güzel görüntüler çıktı.