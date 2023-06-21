55 yaşındaki Murat Başoğlu’nun son haliyle sosyal medyanın gündeminde! Öz yeğeniyle skandal görüntüleri 14 yıllık evliliğini bitirmişti...
Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, mide bulandıran olayın ardından uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Skandal olayın ardından 14 yıllık evliliği tek celsede biten ünlü isim, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Başoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Son aliyle dikkat çeken Başoğlu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte 55 yaşındaki Murat Başoğlu'nun son hali...
21.06.2023 15:49 - Son Güncelleme: 21.06.2023 15:49
Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle aylarca konuşulmuş ve büyük tepki çekmişti.
Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Murat Başoğlu'nun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü ismin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Murat Başoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu.