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Haberler Magazin 55 yaşındaki Murat Başoğlu’nun son haliyle sosyal medyanın gündeminde! Öz yeğeniyle skandal görüntüleri 14 yıllık evliliğini bitirmişti...

55 yaşındaki Murat Başoğlu’nun son haliyle sosyal medyanın gündeminde! Öz yeğeniyle skandal görüntüleri 14 yıllık evliliğini bitirmişti...

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, mide bulandıran olayın ardından uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Skandal olayın ardından 14 yıllık evliliği tek celsede biten ünlü isim, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Başoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Son aliyle dikkat çeken Başoğlu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte 55 yaşındaki Murat Başoğlu'nun son hali...

takvim.com.tr
21.06.2023 15:49 - Son Güncelleme: 21.06.2023 15:49
55 yaşındaki Murat Başoğlu’nun son haliyle sosyal medyanın gündeminde! Öz yeğeniyle skandal görüntüleri 14 yıllık evliliğini bitirmişti...

Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle aylarca konuşulmuş ve büyük tepki çekmişti.

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55 yaşındaki Murat Başoğlu’nun son haliyle sosyal medyanın gündeminde! Öz yeğeniyle skandal görüntüleri 14 yıllık evliliğini bitirmişti...

Skandal görüntülerin ardından Başoğlu'nun eşi Hande Bermek'le 14 yıllık evliliği sona ermişti.

55 yaşındaki Murat Başoğlu’nun son haliyle sosyal medyanın gündeminde! Öz yeğeniyle skandal görüntüleri 14 yıllık evliliğini bitirmişti...

Başoğlu, Skandalın yaşandığı dönem "Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm" ifadelerini kullanmıştı.

55 yaşındaki Murat Başoğlu’nun son haliyle sosyal medyanın gündeminde! Öz yeğeniyle skandal görüntüleri 14 yıllık evliliğini bitirmişti...

Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Murat Başoğlu'nun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

55 yaşındaki Murat Başoğlu’nun son haliyle sosyal medyanın gündeminde! Öz yeğeniyle skandal görüntüleri 14 yıllık evliliğini bitirmişti...

Ünlü ismin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Murat Başoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu.

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