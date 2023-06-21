Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşkı tam gaz devam! Ünlü çiftten baş başa ilk tatil! Rotaları bakın neresi...
Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşkı tam gaz devam! Evlilik haberi beklenirken Ayça Ayşin Turan ile sürpriz bir şekilde ayrılan Alp Navruz, gönlünü bir başka meslektaşına kaptırdı. Sıla Türkoğlu ile aşk yaşayan Alp Navruz'un cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü çift, baş başa ilk tatillerine çıktı. İşte detaylar...
21.06.2023 14:11 - Son Güncelleme: 21.06.2023 14:11
Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi çapkınlıkları nedeniyle bittiği iddia edilen Alp Navruz, Kuruçeşme'deki bir mekanda meslektaşı Sıla Türkoğlu ile sarmaş dolaş yakalanmıştı.
Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu bir süredir gözlerden uzak yaşadıklarını beraberliklerini ilan etti. Ortak arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katılan çift beraber görüntü verdi.
Bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
AŞK TATİLİ
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'un aşkı tam gaz devam ediyor.