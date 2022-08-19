Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray memleketiyle şaşırttı! Kadir İnanır’ın partneri bakın aslen nereliymiş! Devlerin Aşkı'nın yıldızı...
Ah Nerede filminin diziye uyarlanmasının ardından Yeşilçam'ın bir diğer unutulmaz filmi Devlerin Aşkı'nın da dizi olacağı öne sürüldü. Bunun üzerine efsane filmin başrolünü Kadir İnanır ile paylaşan Türkan Şoray kısa sürede gündem oldu ve hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Selvi Boylum al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Giril ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Şoray hakkında en çok "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'ın memleketi...
19.08.2022 19:40 - Son Güncelleme: 19.08.2022 19:40
Ah Nerede ve Aahhh Belinda'dan sonra bu kez de Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerinde yer aldığı Devlerin Aşkı isimli filmin dizi olacağı öğrenildi.
Bunun üzerine efsane filmin başrolünü Kadir İnanır ile paylaşan Türkan Şoray kısa sürede gündem oldu ve hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Şoray hakkında en çok "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.