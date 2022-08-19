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Mine Tugay dantelli bornozuyla uzanıp pozunu verdi! Güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sosyal medya onu konuştu

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tugay, dantelli bornozuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

19.08.2022 18:53 - Son Güncelleme: 19.08.2022 18:53
Mine Tugay dantelli bornozuyla uzanıp pozunu verdi! Güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sosyal medya onu konuştu

Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile atan Mine Tugay, Medcezir dizisi ile kariyerinin dönüm noktasını yaşadı.

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Mine Tugay dantelli bornozuyla uzanıp pozunu verdi! Güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sosyal medya onu konuştu

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde kendine yer buldu.

Mine Tugay dantelli bornozuyla uzanıp pozunu verdi! Güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sosyal medya onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tugay, dantelli bornozuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay dantelli bornozuyla uzanıp pozunu verdi! Güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sosyal medya onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Mine Tugay dantelli bornozuyla uzanıp pozunu verdi! Güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sosyal medya onu konuştu

Birçok magazin ve fan hesabı tarafından da yayınlanan poz sosyal medyada hızla yayılırken binlerce yorum ve beğeni aldı.

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