Mine Tugay dantelli bornozuyla uzanıp pozunu verdi! Güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı! Sosyal medya onu konuştu
Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tugay, dantelli bornozuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
19.08.2022 18:53 - Son Güncelleme: 19.08.2022 18:53
Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile atan Mine Tugay, Medcezir dizisi ile kariyerinin dönüm noktasını yaşadı.