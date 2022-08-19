7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ah Nerede’nin Seniha’sı Ayşe Kökçü’nün eski eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...
Oktay Çubuk (Ferit), Nil Keser (Zehra), Tarık Pabuççuoğlu (Hakim), Derya Alabora (Perihan), Aycan Koptur (Huriye), Ferit Aktuğ (Ali), Asena Keskinci (Burçak) gibi isimlerin yer aldığı Ah Nerede dizisi bu akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gülşen Bubikoğlu ile Tarık Akan'ın başrolünü üstlendiği Yeşilçam'ın efsane filmi Ah Nerede'den uyarlanan dizide Seniha karakterini canlandıran Ayşe Kökçü de son bölümün ardından gündem oldu. Bunun üzerine performansıyla beğeni toplayan Kökçü'nün hayatı merak edilip araştırıldı. 67 yaşındaki oyuncunun, 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. İşte Ayşe Kökçü'nün Ihlamurlar Altında, Melekler Korusun gibi dizilerde rol alan eski eşi...
19.08.2022 21:11 - Son Güncelleme: 19.08.2022 21:11
Başrolünü Nil Keser ile Oktay Çubuk'un üstlendiği Ah Nerede dizisi televizyon ekranlarında son kez izleyici karşısına çıktı. Dizide Seniha karakterini canlandıran Ayşe Kökçü de son bölümün ardından gündem oldu.