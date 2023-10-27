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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da bayrakları astı "Bayraklarımızı asalım Cumhuriyet çok yaşa" Dört bir yanı bayraklarla donattı

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Cumhuriyet'in 100'üncü yılına üç gün kala evinin balkonuna bayrak astı. Sultan o anları Instagram hesabından paylaşarak "Bayraklarımızı asalım, Cumhuriyet çok yaşa" notunu düştü.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 11:14 Güncelleme 27 Ekim 2023, 11:31
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray da bayrakları astı Bayraklarımızı asalım Cumhuriyet çok yaşa Dört bir yanı bayraklarla donattı 1

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray da bayrakları astı Bayraklarımızı asalım Cumhuriyet çok yaşa Dört bir yanı bayraklarla donattı 2

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Şoray bu kez Cumhuriyet'in 100.yılı nedeniyle yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray da bayrakları astı Bayraklarımızı asalım Cumhuriyet çok yaşa Dört bir yanı bayraklarla donattı 3

Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle evini Türk bayrağıyla donatan Şoray o anları Instagram hesabından paylaştı.

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