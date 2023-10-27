Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da bayrakları astı "Bayraklarımızı asalım Cumhuriyet çok yaşa" Dört bir yanı bayraklarla donattı

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Cumhuriyet'in 100'üncü yılına üç gün kala evinin balkonuna bayrak astı. Sultan o anları Instagram hesabından paylaşarak "Bayraklarımızı asalım, Cumhuriyet çok yaşa" notunu düştü.