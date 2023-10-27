35 yıllık dram! Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni paylaşım: Çocuk esirgemeden kurtulduk, neyin içine düştük!

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki oyuncunun öz kızı olduğunu resmiyete kavuşan Duygu Nebioğlu, kardeşi Sevgi Nebioğlu ile yaşadıklarını bir bir anlatmıştı. Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'ndan yeni paylaşım geldi. İsyan eden Nebioğlu, "Çocuk esirgemeden kurtulduk, neyin içine düştük!" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...
Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.
DNA testi ve mahkeme kararıyla Akpınar'ın öz kızı olduğunu resmiyete kavuşan Duygu Nebioğlu, konuk olduğu bir programda yaşadıklarını anlatmıştı.
"KAMERAMANLARI PEŞİMDE GEZDİRİYORMUŞUM"
Duygu Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Hakkında yapılan eleştirilere isyan eden Nebioğlu, şu ifadeleri kullandı: