35 yıllık dram! Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni paylaşım: Çocuk esirgemeden kurtulduk, neyin içine düştük!

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki oyuncunun öz kızı olduğunu resmiyete kavuşan Duygu Nebioğlu, kardeşi Sevgi Nebioğlu ile yaşadıklarını bir bir anlatmıştı. Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'ndan yeni paylaşım geldi. İsyan eden Nebioğlu, "Çocuk esirgemeden kurtulduk, neyin içine düştük!" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...