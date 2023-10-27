Şarkıcı Emirkan eşi ve çocuklarının yanında saldırıya uğradı! İşte ameliyat olan Emirkan’ın son sağlık durumu...

50 yaşındaki şarkıcı Emirkan, çocuğunu almak için gittiği Florya'da bulunan özel bir okulun önünde park tartışması yaşadı. Fatih Mehmet Ö. tarafından saldırıya uğrayan şarkıcının omzunda kırıklar olduğu tespit edildi. Emirkan saldırı sonrası polis karakoluna kendisine saldıran Fatih Mehmet Ö. (52) ve onu azmettirdiğini düşündüğü Yeşim Y. (53) hakkında şikâyette bulundu. Avukatı Gül Efetürk ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. İşte detaylar ve Emirkan'ın son sağlık durumu...
Emirkan Yıldız'ın önceki gün çocuklarını almak için gittiği okul yolunda tanımadığı bir kadın ve koruması tarafından darp edildiği iddia edildi.
Şarkıcı Emirkan, park kavgası nedeniyle hastanelik oldu. Emirkan'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; şarkıcının aracını önüne park ettiği mülkün sahipleri tarafından darp edildiği öne sürüldü.