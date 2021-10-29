Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray 'Cumhuriyet’imizle gurur duyuyorum!' Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları
Bugün Cumhuriyet Bayramı'mızın 98'inci yıl dönümünü kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanı bayraklarla, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla doldu. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri de duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte magazin dünyasının ünlü yüzlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar...
29.10.2021 14:28
- Son Güncelleme: 29.10.2021 14:28
Sosyal medyada da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. Ünlü isimler de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerin o paylaşımları....
SERAY SEVER
"29 Ekim 1923 tarihin yazıldığı an. Canım ATA'm kalbimizdesin. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
ACUN ILICALI
"Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun."
TÜRKAN ŞORAY
"Ata'mı seviyorum.Bize özgürlüğü ve bağımsızlığı kazandıran, kadınlara seçme seçilme hakkını veren, Cumhuriyet'imizle gurur duyuyorum.Nice yıllara Türkiye Cumhuriyeti."