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Haberler Magazin Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray 'Cumhuriyet’imizle gurur duyuyorum!' Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray 'Cumhuriyet’imizle gurur duyuyorum!' Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Bugün Cumhuriyet Bayramı'mızın 98'inci yıl dönümünü kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanı bayraklarla, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla doldu. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri de duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte magazin dünyasının ünlü yüzlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar...

29.10.2021 14:28 - Son Güncelleme: 29.10.2021 14:28
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray ’Cumhuriyet’imizle gurur duyuyorum!’ Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Sosyal medyada da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. Ünlü isimler de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerin o paylaşımları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray ’Cumhuriyet’imizle gurur duyuyorum!’ Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

SERAY SEVER
"29 Ekim 1923 tarihin yazıldığı an. Canım ATA'm kalbimizdesin. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray ’Cumhuriyet’imizle gurur duyuyorum!’ Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

ACUN ILICALI
"Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun."

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray ’Cumhuriyet’imizle gurur duyuyorum!’ Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

TÜRKAN ŞORAY
"Ata'mı seviyorum.Bize özgürlüğü ve bağımsızlığı kazandıran, kadınlara seçme seçilme hakkını veren, Cumhuriyet'imizle gurur duyuyorum.Nice yıllara Türkiye Cumhuriyeti."

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray ’Cumhuriyet’imizle gurur duyuyorum!’ Ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

KEMAL DOĞULU
"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!"

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