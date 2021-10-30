Pelin Öztekin’e giden 93 kilo yaradı bu soğukta bikinisini çekti paylaştı! Ekim sonunda denize giren Pelin Öztekin yine olay

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.