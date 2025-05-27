Yeşilçam’ın Siyah Boncuk’uydu! Devlet Devrim 81 yaşında vefat etti!

Sanatçı 1963'te "Çiçeksiz Bahçe", "Geçim Dünyası", "Silahların Öcü", "Beni Osman Öldürdü", 1964'te "İstanbul'un Kızları", "Muhteşem Serseri", "Kara Memed", "Mor Defter", "Vur Gözünün Üstüne", "Vatansız Haydut", "Günahsız Katiller", "Günah Kadınları", "Halk Çocuğu", "Kırk Küçük Anne", "On Korkusuz Adam", 1965'te "Haremde Dört Kadın", "Konyakçı", "Ölüm Saçan Dudaklar", "Yasak Sokaklar", "On Korkusuz Kadın", "Dokuz Canlı Adam", "Biz de Vatandaşız", "Konuşan Gözler", "Beni Kadınlara Sor", "Hacı Baba", "Ölüme Kadar", "Kasımpaşalı", "Yıldıztepe", "Sayılı Dakikalar", "Kırık Hayatlar", "Kasımpaşalı Recep", "Dağ Çiçeği", "Aman Dünya Ne Dar İmiş", "Yalnız Adam (Kibar Haydut)" filmlerinde rol aldı.

Devrim, sinemadaki en verimli yılları olan 1966'da "Fatih'in Fedaisi", "Hazreti Ayşe", "Beynimdeki Şeytan", "Para Kadın Silah", "Çingene", "İçimdeki Alev", "Ben Bir Sokak Kadınıyım", "Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi", "Battal Gazi", "Çalıkuşu", "Kara Fatma", "Dört Kurşun", "Meyhanenin Gülü", "Kadın Avcıları", "Bombacı Emine", "Kan ve Kurşun", "Zaloğlu", "Bombacı Emine", "Korkusuz Adam", "Zehirli Hayat", 1967'de "Akbulut Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı", "Karaoğlan: Bizanslı Zorba", "Kilink Soy ve Öldür", "Yarın Çok Geç Olacak", "Bir Katil Sevdim", "Düşman Aşıklar", "Ağa Düşen Kadın", "Kızıl Tehlike", "Kilink Caniler Kralı", "Kanunsuz Toprak", "Acı Türkü", "Çıldırtan Arzu", "Sözde Kızlar", "Harun Reşid'ın Gözdesi", "Ajan 14 Yosmalar Arasında" filmlerinde oynadı.