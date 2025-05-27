Usta sanatçıya veda! İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı | Eşi son aylarını anlattı

Kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen 76 yaşında vefat etti. Acı haberi, Şeşen'in ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fırat, kızı Melis ve torunu Nefes" ifadelerine yer verildi.
İLHAN ŞEŞEN İÇİN ANMA TÖRENİ
Kanser hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
"Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda", "Sarılınca Sana" eserleriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan sanatçının cenaze törenine, ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.
"SON İKİ AYI BÖYLE GEÇİRDİK"
İlhan Şeşen'in anma töreninde eşi Arzu Şeşen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şeşen eşinin son sağlık durumundan bahsederek, "Konuşamıyordu artık, duymuyordu. Son iki ayı böyle geçirdik, her şey bitti gitti" dedi. Arzu Şeşen'in konuşurken zorlandığı dikkatlerden kaçmadı.
Sunay Akın'ın sunuculuğunu yaptığı törende kürsüye ilk olarak sanatçının çocukları Melis ile Fuat Şeşen çıktı.
Fuat Şeşen, babalarının onu tanıyan ya da tanımayan birçok insanda kendine yer edinmiş bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Tedavisi boyunca başta Prof. Dr. Recep Demirağ ve Prof. Dr. Nedim Turan başta olmak üzere bizden bilgilerini esirgemeyen bütün doktorlarına, hemşirelere ve hastane çalışanlarına, 5 yıllık zorlu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan bütün çalışma arkadaşlarına, yakınlarına, dostlarına ve bugün burada olan, olmayan tüm sevenlerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da Türkiye'nin çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettiğini belirterek, "Bu aralar kendimi çok kötü hissediyorum. Çok değerli üstatlarımızı kaybediyoruz ve onların törenlerine katılmam gerekiyor. Hayranlık duyduğumuz, hayallerimizi süsleyen, onların müzikleriyle, eserleriyle büyüdüğümüz insanların cenazelerine, törenlerine, vefatlarına şahitlik etmek gerçekten benim için çok zor. Devletimizin, milletimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.
"İLHAN ABİ SEN BİZİM ŞARKILARIMIZSIN"
Sanatçı Cem Özer, "Hepimiz kederliyiz biliyorum. Her sabah beynimde abartısız, her sabah beynimde onun 'Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen benim şarkılarımsın' Bu şarkısı beynimde. Uyandığım andan kahvemi içene kadar bu şarkıyla vakit geçiriyorum. İlhan ağabey sen bizim şarkılarımızsın ve hep aklımızdasın. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Ben daha fazla konuşamayacağım" dedi.
Sanatçı Erol Evgin, İlhan Şeşen'le 60 yıla yaklaşan arkadaşlıkları olduğundan bahsederek, "1968'de Yarasalar grubunun solistiydim ben. Yıl sonuna doğru 45'lik plak yapmaya heveslendim. Artık orkestra şarkıcılığı yapamayacağım bir devreye giriyordum. Benden sonra İlhan geldi. Yarasalar grubunun solisti oldu. Piyanistimiz de Melih Kibar'dı. Işıklar içinde uyusun ikisi de. Uzun yıllar boyunca hep yollarımız kesişti, arkadaşlığımız devam etti. Birlikte Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nda çalıştık." şeklinde konuştu.
Usta sanatçının yeğeni Burhan Şeşen de amcasıyla binlerce kez sahneye çıktıklarını anımsatarak, "Müziğe başlamamda, hayata bakışımda o kadar büyük etkisi vardı ki. Acıbadem'deki evlerine her hafta sonu giderdim ve benim için bir abi, bir baba, yol gösteren bir öğretmendi. Amcam ancak ben öldüğüm zaman ölmüş olacak. Onun bütün şarkılarını hayatım boyunca elimizden geldiği kadar daha da fazla kitlelere tanıtmaya ve onun gibi yaşamaya, onun gibi adam olmaya devam edeceğim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Törende Vedat Sakman, Cem Özer, Dilhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Erhan Aksoylu, Sarper Semiz, Akın Aral, Burcu Ulusoy, Sadettin Ademoğlu, Can Adıgüzel ve Adem Çağlayan da konuşma yaptı.
İlhan Şeşen'in ailesi tören sırasında gözyaşlarına boğuldu.
"ANKARA'DAN ABİM GELDİ" ŞARKISIYLA UĞURLANDI
İlhan Şeşen'in cenazesi, dostlarının sahne üzerinde yorumladığı "Ankara'dan Abim Geldi" şarkısı eşliğinde uğurlandı.
CENAZESİ ASANSÖRDE MAHSUR KALDI
Törenin ardından İlhan Şeşen'in naaşı, cenaze aracına götürülmek üzere imam ve tören mangası eşliğinde asansöre bindirildi. Ancak asansör ara katta arızalanarak durdu. Şeşen'in cenazesi, imam ve görevli tören mangası yaklaşık yarım saat boyunca asansörde mahsur kaldı. O sırada sanatçının yakınları ve sevenleri büyük bir üzüntüyle dışarıda bekledi. Ekiplerin müdahalesiyle asansörün kapıları açıldı ve içeridekiler dışarı çıkarıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Anma töreninin ardından Şeşen için öğle namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazına sanat dünyasından çok sayıda isim, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İlhan Şeşen'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"MÜZİK CAMİAMIZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERDİ"
Cenaze töreninde konuşan Orkestra Şefi Tarık Sezer, "İlhan ağabeyin vefatından dolayı hepimiz çok üzgünüz. Uzun yıllar birlikte çalıştık; albümlerde, sahnede, her yerde. Biliyorsunuz, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Allah rahmet eylesin. Müzik camiamız için çok büyük bir değerdi. Dün, evde eski yaptıklarımızı karıştırırken gerçekten çok etkilendim, hala da üzgünüm. O anlara tekrar bakınca bambaşka duygulara kapıldım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi. Şeşen'in oğlu Fuat Şeşen, "Babam kırgınlığı olan bir insan değildi. Kin duymaz, sitem etmezdi. Babam iyi bir adamdı. İyi bir adamı kaybettik, tanıyanlarda aynı şeyleri söyleyeceklerdir" ifadelerini kullandı.
"ÇOK KIYMETLİ BİR SANATÇIYDI"
Sanatçı Orhan Gencebay, "İlhan kardeşimiz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, dostumuzdu. Aynı zamanda çok iyi bir insan ve çok kıymetli bir sanatçıydı. Bu dünyadaki görevini layıkıyla, fevkalade bir şekilde yerine getirdi. Allah hepimize sabır versin; başta ailesi ve sevenleri olmak üzere herkese metanet diliyorum. Sevgili kardeşim, nur içinde yatsın" şeklinde konuştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise, "Hepimizin başı sağolsun. Yıllarca unutulmayacak besteleri vardı. Bugün buradaki kalabalığı da gördünüz. Çok duygu dolu anlar yaşadık. Başımız sağ olsun" dedi.
Usta sanatçı, öğle vaktini müteakip Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
HAYALİ GAZETECİ OLMAKTI
Şeşen yıllar önce verdiği bir röportajda aslında avukat değil, gazeteci olmak istediğini söylemişti. Şeşen, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Gazetecilik çok istiyordum, Hukuk Fakültesinde kontenjan açığı daha fazlaydı. Hangisini seçeyim, ne yapayım Allah'ım derken Hukuk Fakültesi'ne ön kayıt bıraktım ve beklemeye başladım. Puan hiç düşmedi ve ben bir ay gittim geldim. Sonradan, onun ismini vermeyeyim, kalemde bir adam, bana baktı öyle bir ay ben oraya gidip gelince evrakla dedi ki 'sen çok istiyorsun galiba Hukuk Fakültesi'ni... Aslında hiç istediğim falan yoktu, yani bir fakülteye kapağı atalım da ne olursa olsun durumuydu."
İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?
Manisa'da 1948'de dünyaya gelen İlhan Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Sanatçı, 1971'de Kavga adlı ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalışan Şeşen, 1983'te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken'i kurdu.
İlhan Şeşen, Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgar" ve "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan'ın "Geri Dön", Kerim Tekin'in "Yine Beni Sev", Metiner'in "Gördüğüme Sevindim", Yonca Lodi'nin "Aşk Layık Olanda Kalmalı" ve "Fal", Kenan Doğulu'nun "Ellerimde Çiçekler" şarkılarını yazıp besteledi.
Sanatçının oyuncu olarak rol aldığı birçok yapım arasında ise "Mühürlü Güller", "Aliye", "Çocuğun Var Derdin Var", "Gönülçelen" ve "Anadolu Kartalları" yer aldı.