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Haberler Magazin Yeşilçam'ın sevilen ismi Kadir İnanır'dan korkutan haber sağlık durumu nasıl? Sarı nokta hastalığı yüzünden...

Yeşilçam'ın sevilen ismi Kadir İnanır'dan korkutan haber sağlık durumu nasıl? Sarı nokta hastalığı yüzünden...

Yeşilçam'ın sevilen ismi Kadir İnanır'dan sevenlerini korkutan haber geldi. Sarı nokta hastalığı nedeniyle gözünden ameliyat oldu. Bu hastalığın etkisiyle son dönemde görme bozukluğu yaşayan 72 yaşındaki Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? İlkokul - ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergileyen Türk sinema oyuncusu, yönetmen Kadir İnanır, ailesinin son çocuğu...

12.09.2021 11:08 - Son Güncelleme: 12.09.2021 11:31
Yeşilçam’ın sevilen ismi Kadir İnanır’dan korkutan haber sağlık durumu nasıl? Sarı nokta hastalığı yüzünden...

YEŞİLÇAM'IN SEVİLEN İSMİNDEN KORKUTAN HABER!

Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

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Yeşilçam’ın sevilen ismi Kadir İnanır’dan korkutan haber sağlık durumu nasıl? Sarı nokta hastalığı yüzünden...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, sarı nokta hastalığı nedeniyle gözünden ameliyat oldu.

Yeşilçam’ın sevilen ismi Kadir İnanır’dan korkutan haber sağlık durumu nasıl? Sarı nokta hastalığı yüzünden...

Hürriyet'in haberine göre bu hastalığın etkisiyle son dönemde görme bozukluğu yaşayan sanatçının operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz ünlüler ve bilinmeyen hastalıkları...

Yeşilçam’ın sevilen ismi Kadir İnanır’dan korkutan haber sağlık durumu nasıl? Sarı nokta hastalığı yüzünden...

KIVANÇ TATLITUĞ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun süren tedavi yöntemleri ile yendi.

Yeşilçam’ın sevilen ismi Kadir İnanır’dan korkutan haber sağlık durumu nasıl? Sarı nokta hastalığı yüzünden...

DEFNE SAMYELİ

Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

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