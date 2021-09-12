Yeşilçam’ın sevilen ismi Kadir İnanır’dan korkutan haber sağlık durumu nasıl? Sarı nokta hastalığı yüzünden...

Hürriyet'in haberine göre bu hastalığın etkisiyle son dönemde görme bozukluğu yaşayan sanatçının operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz ünlüler ve bilinmeyen hastalıkları...