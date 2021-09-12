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Haberler Magazin Aybüke Pusat bikinili pozunu 'peki bunu görmüş müydünüz' notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı: 'Gözlerimiz bozuldu Aybüke'

Aybüke Pusat bikinili pozunu 'peki bunu görmüş müydünüz' notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı: 'Gözlerimiz bozuldu Aybüke'

Aybüke Pusat bikinili pozunu 'peki bunu görmüş müydünüz' notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı. 'Gözlerimiz bozuldu Aybüke' yorumları havada uçuştu! Geçtiğimiz günlerde mavi mayosu ile takipçilerinin karşısına çıkan Aybüke bu kez de bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettirdi. Bir dergiye röportaj veren oyuncu,"Aşkı bilinmezlik olarak algılıyorum. Bilinmeyene merak. Aşık olduğumda nasıl bir kadına dönüştüğümü bilmiyorum. Açıkçası deneyimlerim beylik laflar etmek için yetersiz" diye konuşan Aybüke Pusat, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç ile gözlerden uzak aşk yaşıyor...

12.09.2021 11:58 - Son Güncelleme: 12.09.2021 12:00
Aybüke Pusat bikinili pozunu ’peki bunu görmüş müydünüz’ notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı: ’Gözlerimiz bozuldu Aybüke’

"GÖZLERİMİZ BOZULDU AYBÜKE"

Aybüke Pusat bikinili pozunu 'peki bunu görmüş müydünüz' notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aybüke Pusat bikinili pozunu ’peki bunu görmüş müydünüz’ notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı: ’Gözlerimiz bozuldu Aybüke’

Furkan Andıç ile gözlerden uzak aşk yaşayan güzel oyuncu Aybüke Pusat bir dergi için objektif karşısına geçti.

Aybüke Pusat bikinili pozunu ’peki bunu görmüş müydünüz’ notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı: ’Gözlerimiz bozuldu Aybüke’

Geçtiğimiz günlerde mavi mayosuyla poz veren Pusat paylaşımına, "Öyle mutluyum ki! Hep olun! Var olun" notunu yazmıştı.

Aybüke Pusat bikinili pozunu ’peki bunu görmüş müydünüz’ notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı: ’Gözlerimiz bozuldu Aybüke’

Bu kez bu pozuyla takipçilerinin karşısına çıkan Ayvüke Pusat2a sosyal medyada yorum yağdı.

Aybüke Pusat bikinili pozunu ’peki bunu görmüş müydünüz’ notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı: ’Gözlerimiz bozuldu Aybüke’

Aybüke Pusat, 1.72 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

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