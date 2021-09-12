Aybüke Pusat bikinili pozunu 'peki bunu görmüş müydünüz' notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı: 'Gözlerimiz bozuldu Aybüke'
Aybüke Pusat bikinili pozunu 'peki bunu görmüş müydünüz' notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı. 'Gözlerimiz bozuldu Aybüke' yorumları havada uçuştu! Geçtiğimiz günlerde mavi mayosu ile takipçilerinin karşısına çıkan Aybüke bu kez de bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettirdi. Bir dergiye röportaj veren oyuncu,"Aşkı bilinmezlik olarak algılıyorum. Bilinmeyene merak. Aşık olduğumda nasıl bir kadına dönüştüğümü bilmiyorum. Açıkçası deneyimlerim beylik laflar etmek için yetersiz" diye konuşan Aybüke Pusat, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç ile gözlerden uzak aşk yaşıyor...
12.09.2021 11:58
- Son Güncelleme: 12.09.2021 12:00
"GÖZLERİMİZ BOZULDU AYBÜKE"
Aybüke Pusat bikinili pozunu 'peki bunu görmüş müydünüz' notuyla paylaştı sosyal medya yıkıldı.
Furkan Andıç ile gözlerden uzak aşk yaşayan güzel oyuncu Aybüke Pusat bir dergi için objektif karşısına geçti.