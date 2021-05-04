Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu ve Eşkıya'nın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'ya bakın! 20'li yaşlarda...
Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca da 20'li yaşlar challenge akımına uyan ünlü isimler kervanına katıldı. Pandemi döneminde sosyal medya akımlarına bir yenisi daha eklendi. 20'li yaşlara ait fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar #20liyaslarchallenge etiketi ile geçmişi yad etti. Ünlü isimler de akıma ayak uydurdu. Kimileri hala aynı kimileri ise eski halinden çok farklı... İşte Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu ve EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca başta olmak üzere ünlülerin 20'li yaşlar paylaşımları...
Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu ve Eşkıya'nın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca 20'li yaşlardaki haliyle sosyal medya gündeminde... 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma (20'li yaşlar challenge) akımına ünlü isimler de katıldı. Kimi okul fotoğrafını paylaştı kimi ilk sahne yıllarını. İşte ünlülerin '20'li yaşlar challenge' paylaşımları...