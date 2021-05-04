Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu ve Eşkıya'nın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'ya bakın! 20'li yaşlarda...

Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca da 20'li yaşlar challenge akımına uyan ünlü isimler kervanına katıldı. Pandemi döneminde sosyal medya akımlarına bir yenisi daha eklendi. 20'li yaşlara ait fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar #20liyaslarchallenge etiketi ile geçmişi yad etti. Ünlü isimler de akıma ayak uydurdu. Kimileri hala aynı kimileri ise eski halinden çok farklı... İşte Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu ve EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca başta olmak üzere ünlülerin 20'li yaşlar paylaşımları...

04.05.2021 17:25 - Son Güncelleme: 04.05.2021 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





