Son dakika: Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrıldı! Berrak kampa girdi Uraz ise…

Son dakika: Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrıldı! Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun Instagram canlı yayınında başlayan samimiyetleri kısa süre içinde aşka dönmüştü. Şubat ayından bu yana aşk yaşan oyuncu çiftten kötü haber geldi. Uraz Kaygılaroğlu - Berrak Tüzünataç birlikteliği başladığı gibi çok sürpriz bir şekilde bitti. Ayrılık haberi magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken bakım Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun ilk hamlesi ne oldu...

04.05.2021 17:41 - Son Güncelleme: 04.05.2021 18:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





