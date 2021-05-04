RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Son dakika: Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrıldı! Berrak kampa girdi Uraz ise…

Son dakika: Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrıldı! Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun Instagram canlı yayınında başlayan samimiyetleri kısa süre içinde aşka dönmüştü. Şubat ayından bu yana aşk yaşan oyuncu çiftten kötü haber geldi. Uraz Kaygılaroğlu - Berrak Tüzünataç birlikteliği başladığı gibi çok sürpriz bir şekilde bitti. Ayrılık haberi magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken bakım Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun ilk hamlesi ne oldu...

04.05.2021 17:41 - Son Güncelleme: 04.05.2021 18:13
Son dakika: Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrıldı! Berrak kampa girdi Uraz ise…

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun Instagram canlı yayınında başlayan samimiyetleri kısa süre içinde aşka dönmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrıldı! Berrak kampa girdi Uraz ise…

Şubat ayından bu yana aşk yaşan oyuncu çiftten kötü haber geldi. Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, ilişkilerini sonlandırdı.

Son dakika: Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrıldı! Berrak kampa girdi Uraz ise…

Birbirlerine uyum sağlayamadıkları için ayrıldıkları öne sürülen ikiliden Berrak Tüzünataç, ayrılık sonrası arkadaşlarıyla birlikte detoks kampına gitti.

Son dakika: Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrıldı! Berrak kampa girdi Uraz ise…

Uraz Kaygılaroğlu ise Melis İşiten ile yaptığı evlilikten olan minik kızı Ada'ya zaman ayırmayı tercih etti.

Son dakika: Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrıldı! Berrak kampa girdi Uraz ise…

NE OLMUŞTU?
Berrak Tüzünataç'ın hızlı özel hayatı, kariyerine mal olmuştu. Senarist Ece Yörenç, oğlu Ali'den ayrılır ayrılmaz Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncunun üzerini çizdi. Başarılı senarist, Berrak Tüzünataç'ı yeni projesinin kadrosundan çıkardı.