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Haberler Magazin Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Umudumuz Şaban'ın Canan'ı Serpil Nur son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın partneri bakın şimdi ne halde

Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Umudumuz Şaban'ın Canan'ı Serpil Nur son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın partneri bakın şimdi ne halde

Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! 1979 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği ve başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Umudumuz Şaban filminde 'Canan' karakterini canlandıran Serpil Nur, yıllar sonra gündem oldu. Kariyerinin zirvesindeyken şöhreti elinin tersiyle iterek oyunculuğu bırakan ve gazetecilik mesleğini tercih eden Nur'un son halini görenler ise şaştı kaldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hafızalara kazınan Serpil Nur için "Yıllar çok nazik davranmış", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Serpil Nur'un son hali...

11.01.2022 19:06 - Son Güncelleme: 11.01.2022 19:06
Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Umudumuz Şaban’ın Canan’ı Serpil Nur son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal’ın partneri bakın şimdi ne halde

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Umudumuz Şaban filminde canlandırdığı Canan karakteriyle hafızalara kazınan Serpil Nur'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.

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Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Umudumuz Şaban’ın Canan’ı Serpil Nur son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal’ın partneri bakın şimdi ne halde

Oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Nur'un son halini görenler bir kez daha hayran kaldı.

Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Umudumuz Şaban’ın Canan’ı Serpil Nur son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal’ın partneri bakın şimdi ne halde

Serpil Nur için "Yıllar çok nazik davranmış", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı.

Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Umudumuz Şaban’ın Canan’ı Serpil Nur son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal’ın partneri bakın şimdi ne halde

İşte Serpil Nur başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Umudumuz Şaban’ın Canan’ı Serpil Nur son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal’ın partneri bakın şimdi ne halde

Nevra Serezli

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