Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Umudumuz Şaban'ın Canan'ı Serpil Nur son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın partneri bakın şimdi ne halde
Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! 1979 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği ve başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Umudumuz Şaban filminde 'Canan' karakterini canlandıran Serpil Nur, yıllar sonra gündem oldu. Kariyerinin zirvesindeyken şöhreti elinin tersiyle iterek oyunculuğu bırakan ve gazetecilik mesleğini tercih eden Nur'un son halini görenler ise şaştı kaldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hafızalara kazınan Serpil Nur için "Yıllar çok nazik davranmış", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Serpil Nur'un son hali...
11.01.2022 19:06
- Son Güncelleme: 11.01.2022 19:06
Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Umudumuz Şaban filminde canlandırdığı Canan karakteriyle hafızalara kazınan Serpil Nur'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.