Yeşilçam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetmişti! Bu itiraflar çok konuşulacak

Yeğen Tolga Acar, "Hiç evlenmedi, anneannemle yaşıyordu. Üç ay önce o da hayatını kaybetti. Herhalde dayım, onun acısına dayanamadı. Zaten anneannem iki senedir rahatsız olduğu için Üsküdar'da tek başına yaşıyordu. KOAH hastalığı vardı. Sigara içtiği için hayatını kaybettiği gün kalp krizi geçirmiş olabilir. Kötü olduğu için beni aradı. Evlerimiz arasında 300 metre var. Kötü olduğunu söyleyip, hemen gittim ama evde cansız bedeniyle karşılaştım" dedi.