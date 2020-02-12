Yeşilçam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetmişti! Bu itiraflar çok konuşulacak
Sarı saçları, mavi gözleriyle Yeşilçam tarihine Ömercik olarak geçti Ömer Dönmez. 1959 doğumlu sanatçı geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti hem de eski yıldız günlerinden çok uzak bir şekilde. Kimi zaman Filiz Akın'a eşlik etti, kimi zaman yan kesicilik yaptı, bazen Ediz Hun'a 'Size baba diyebilir miyim amca?' dedi bazen Zeynep Değirmencioğlu'nun en yakın arkadaşı oldu. Bu kariyer gözüne giren bir tornavida yüzünden sona erdi. Sinemada ilerlemesi beklenen bu kariyer eniştesinin konfeksiyon atölyesinde sona erdi.
Oyuncunun geçirdiği kazanın ardından sol gözünü kaybettiği için sektöre küstüğünü belirten Acar, "Son olarak 'İkinci Bahar' dizisinde rol almıştı. O dönem, 'Oyunculuğum eskisi gibi değil' diyordu. Sektörden de kimse arayıp, sormuyordu ama cenazesine geldiler. Yaşarken bir tek 2-3 defa Ediz Hun aramıştı. Mahalle arkadaşı Sunay Akın'la görüşüyordu" şeklinde konuştu.
Yeğen Tolga Acar, "Hiç evlenmedi, anneannemle yaşıyordu. Üç ay önce o da hayatını kaybetti. Herhalde dayım, onun acısına dayanamadı. Zaten anneannem iki senedir rahatsız olduğu için Üsküdar'da tek başına yaşıyordu. KOAH hastalığı vardı. Sigara içtiği için hayatını kaybettiği gün kalp krizi geçirmiş olabilir. Kötü olduğu için beni aradı. Evlerimiz arasında 300 metre var. Kötü olduğunu söyleyip, hemen gittim ama evde cansız bedeniyle karşılaştım" dedi.