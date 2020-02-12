Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında şok detay! Defne Samyeli'den ihanet açıklaması: Görememişim...
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı Atina sokaklarında belgelendi. 3 günlük Atina kaçamağının ardından gizli aşkın ortaya çıkmasıyla gözler Cem Yılmaz ile evlenmek üzereyken ayrılık haberi ile gündeme gelen Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bürsin'e çevrildi. Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz ilişkisi hakkında tek kelime açıklama gelmezken, Defne Samyeli önceki gece katıldığı bir davette ilk kez konuştu. İşte Defne Samyeli'nin son dakika Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya açıklaması!
Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu. Birlikte üç günlük Atina kaçamağı yapan çiçeği burnunda çift, gönüllü magazin muhabirlerine kıskıvrak yakalandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tatil dönüşü havalimanında ayrı ayrı objektiflere takılan Serenay - Cem çifti, iddialara açıklık getirdi. İlk açıklama Serenay Sarıkaya'dan geldi. Belgelenen aşkın ardından gözler Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli'ye çevrildi.
"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"
Geçtiğimiz gün konserinden çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli ise ikilinin yeni ilişkisi hakkında konuştu. Cem Yılmaz ile olan ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen Samyeli, TV100'e yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi. Defne'den ilk açıklama geldi. İşte Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkına verdiği tepki...
"ÇOK TRAVMALAR YAŞADIM"
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Samyeli, konuyla ilgili şunları söyledi:
"'Açıklama' gibi büyük laflar etmeyelim. Benim birkaç söz borcum var. O da siz basına... Ben asılsız haberlerden dolayı çok tramvalar yaşadım. O yüzden ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslar hakkında çıkan haber üzerine bir yazı yazdım ve sosyal medyadan yayınladım."
"Bugüne geldiğimizde ise yeni ve sürpriz şekilde öğrendiğim gelişmelere baktığımız zaman, bu haberleri işini doğru yapan arkadaşlar yazıp, dökmüşler. Ben bilmiyormuşum. Görememişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç konduramadım. Beni lütfen mazur görün. Size haksızlık etmişim. Daha fazlasını söyleyemem. Hiç yakışık olmaz. Bana yakışmaz. Siz neler yaşıyorsanız, ben de onları yaşıyorum."