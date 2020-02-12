Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan ortalığı sallamıştı! Siz onun bir de dedesini görün
Uzun bir aranın ardından Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara dönen Burak Özçivit, Kuruluş Osman'la ortalığı salladı. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman kısa sürede fenomen haline geldi. Bunda başarılı oyuncu Burak Özçivit'in payı da çok büyük. Kuruluş Osman'la adından söz ettiren Burak Özçivit bir yanda da babalığın tadını çıkarıyor. 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti bebeklerini fotoğrafını ilk kez 14 Aralık 2019 günü paylaştıklarına olay yaratmışlardı. Karan Bebek, babası Burak Özçivit'e benzetilmişti. Ancak Karan'ın çok daha benzediği biri var. O da dedesi Bülent Özçivit. Bakalım Karan'ı dedesine benzetecek misiniz? İşte Karan Özçivit'in dedesi Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...
Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Özçivit sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor.